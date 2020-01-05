» الزمالك يحتفل بـ 109سنوات على إنشائه

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مرتضى منصور

109 سنة

يحتفل نادي الزمالك وجماهيره، اليوم بالذكرى 109 لتأسيس القلعة البيضاء.

حساب الزمالك على "تويتر"، قال: "نحتفل معكم على مدار اليوم بالذكرى الـ109 لتأسيس النادي، كل عام وجمهورنا ورموزنا بخير، كل عام وتاريخ نادينا دائمًا وأبدًا فخر لنا جميعًا!".

واستعرض حساب الزمالك أهم الأرقام والبطولات في تاريخ النادي من ضمنها حصول الفريق الأبيض على 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا؛ منهم 4 في القرن العشرين، وتتويج فريق يد الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد 12 مرة فى تاريخه ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب.

وتأسس النادى عام 1911 حيث تم إنشاؤه كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى باسم نادى قصر النيل بسبب موقعه، وتولى جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك رئاسة النادى.

وفى عام 1913 انتقل النادى إلى مقر ثاني فى تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين وتم تغيير اسمه إلى المختلط ثم تم تغيير اسم النادى مرة أخرى إلى نادى فاروق وكان ذلك فى عام 1941 بعد أن نال النادي الرعاية الملكية من ملك مصر فاروق الأول، ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائي, وهو نادى الزمالك وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين مقر النادي حاليًا.

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