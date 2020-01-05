مفاجأة غير واضحة سيعلن عنها «آل الشيخ»

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أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية الجدل، بتدوينة غامضة عبر "تويتر"، إذ كتب "مفاجأة سأعلنها احتمال اليوم أو غدًا".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تصالحًا بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآل الشيخ، بعدما زار الخطيب منزل الأخير بالمملكة أثناء فترة مرضه.
من ناحية أخرى أعلن آل الشيخ أن دخل موسم الرياض تجاوز المليار ريال بعدما استقبل ما يقرب 11.4 مليون زائر.

وقال "آل الشيخ" عبر "تويتر"، إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة.

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