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بـ 1.8 مليون دولار..

فى أول مزادات عام 2020.. بيع أغلى سمكة تونة بالعالم

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سمكة تونة
سمكة تونة
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علي محمود

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سكاي نيوز

اليابان

سمكة تونة

سمكة التونة المليونية

في أول مزادات عام 2020، بيعت سمكة تونة ذات زعانف زرقاء بسعر 1.8 مليون  دولار، في سوق "تويوسو" للأسماك، في العاصمة اليابانية بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وأوضحت الهيئة، وفقًا "سكاي نيوز" أن سمكة التونة المليونية تم اصطيادها قبالة ساحل مقاطعة أوموري، شمالي البلاد، ويصل وزنها إلى 276 كيلوجرامًا، أي أن سعر الكيلوجرام الواحد منها بلغ حوالي 6476 دولارًا.

وأضافت  الهيئة، أن المشتري هو مالك سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة كيوشي كيمورا، وهو نفسه الذي اشترى أغلى سمكة تونة ذات زعنفة زرقاء في التاريخ ببداية العام الماضي.

يذكر أن  كيمورا، دفع سعرًا قياسيًا بلغ نحو 3 ملايين دولار، في أول مزاد في 2019، لشراء سمكة تونة، الذي كان أول مزاد منذ نقل سوق تسوكيغي الشهير في طوكيو إلى موقع جديد على الواجهة البحرية للمدينة.

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