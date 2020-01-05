"آل الشيخ" يكشف العائد من "موسم الرياض"

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قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إن دخل موسم الرياض تجاوز المليار ريال بعدما استقبل ما يقرب 11.4 مليون زائر.

قال "آل الشيخ" عبر "تويتر"، إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة.

وانطلقت فعاليات الموسم مطلع أكتوبر الماضي، وتستمر حتى نهاية يناير 2020، ضمن باقة نشاطات الجديدة التي اعتمدتها السعودية ضمن رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل في المملكة، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ووحيد للدخل.

وتتنوع فعاليات الموسم بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.

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