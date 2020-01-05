ثلاثة تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين

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الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

إيمان شاكر

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار حالة الطقس ابتداءً من غدٍ الإثنين، حتى الجمعة المقبل".

وأضافت "شاكر"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الاثنين سيشتد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم المناطق ويصل إلى حد العاصفة في مناطق عدة.

وتابعت: "البلاد حتى نهاية الأسبوع ستشهد أمطارًا غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وبالنسبة للقاهرة ستشهد أمطارًا متوسطة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل".

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