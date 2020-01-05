» هندي يتحول إلى مليونير بضربة حظ

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متابعات- أمينة عبد العال

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نجح هندي يدعي "باراج" في أن يتحول من موظف لا يملك مال ويعيش في شقة صغيرة بغرفة نوم واحدة،هو وزوجته في الشارقة بالإمارات من تحقيق نجاح منقطع النظير ليعيش حاليا في فيلا فخمة مساحتها 10 آلاف قدم مربع في تلال الإمارات وإلي جانب امتلاكه الملايين.

واقترض " باراج" الحاصل علي شهادة جامعية في هندسة الإلكترونيات،  المال من والده وشقيقه وأنشأ مكتبا صغيرا عمل بها هو وزوجته وموظف آخر إلا أن حصل علي طلبية كبيرة من شركة كبيرة في أبو ظبي، كانت السبب في نجاحه ليصبح الآن مدير شركة" فرست فيديو كوميونيكاشن"، إلي جانب ذياع صيته في  مجالات الاتصالات بالامارات.   


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