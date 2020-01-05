فتاة المنصورة: "المتحرشون مش مسلمين واللي اتقبض عليهم أبرياء"

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إيمان هاني

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أكدت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هى وصديقتها ما زالوا خارج القفص، معقبة: "لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين".

 وأضافت "مي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف، منوهة بأنه من تم القبض عليهم يعتبرون أطفالاً، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم.

وتابعت: "اتصلت على الشرطة على الرقم 122 وقالتلي هتيجي، ولولا أصحابي و2 منعرفهمش ساعدوني كان حصل معايا أكتر من اللي حصل مع صحبتي زهرة".

وأكملت: "أنا مش هخاف أنزل عشان إحنا صحاب حق، أنا نازلة من البيت 10 ونص وده كريسماس، ولو بتتكلموا عن لبسي والدين في حاجة اسمها غض البصر"، لافتة إلى أنها تدرس في كلية التربية بالفرقة الثالثة.

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