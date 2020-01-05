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البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية.. غدًا

الحياة السياسية

قداس عيد الميلاد- أرشيفية
قداس عيد الميلاد- أرشيفية
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علي محمود

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدٍ الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعام الثالث على التوالي؛ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نحو 2500 دعوة للأقباط ورجال الدولة، حيث إنه لن يسمح بدخول القداس الذي سيترأسه البابا بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة بدونها.

ومن المقرر أن يستمر قداس عيد الميلاد حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الإثنين، بناء على قرار الكنيسة؛ حيث ينتهي قبل منتصف الليل ليتيح الفرصة للحضور للعودة من العاصمة الإدارية للقاهرة.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس، ترأس قداس عيد الميلاد خلال العامين الماضيين في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، وهي الكاتدرائية التي وعد بها الرئيس الأقباط في 2017 بأن تبني الدولة المصرية أكبر كاتدرائية في مصر والشرق الأوسط.

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