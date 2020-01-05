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وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الخزعلي

الوثائق المسربة

التحقيقات

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية السرية عن وثاق مسربة تفيد بتحقيقات تمت مع قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق.

الوثائق المسربة تم رفع السرية عنها من قبل رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية في أبريل الماضي.

، وتتضمن الوثائق جلسة تحقيقات مع الخزعلي،  والتي تخص جلسة التحقيقات العاشرة في عام 2007، بعد 6 أيام فقط من اعتقاله.

وبحسب الوثاق فقد أعطى الخزعلي للأمريكان أماكن تدريب الفصائل الموالية لإيران ومليشيا بدر وجيش المهدي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى.

يذكر أنه قد ترددت أنباء عن هروب الخزعلي من العراق بعد مقتل سليماني لكنه ظهر في جنازة سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.


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