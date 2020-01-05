  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل شيخ

مفاجأة غير واضحة سيعلن عنها «آل الشيخ»

نهاد أبو القمصان: السماسرة أداروا الانتخابات

عاشا كالأزواج لمدة عامين.. رواية صادمة لفتاة مع شاب

قاسم سليماني

لقطات حية من جنازة قاسم سليماني

الطقس السيء

ثلاثة تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين

مرتضي منصور

مرتضى منصور: أنا قدوة للشباب

المنتصر بالله

حقيقة اصطحاب مبارك لـ"المنتصر بالله" في 225 رحلة طيران

سقوط صدام حسين

حاكم عسكري أمريكي: صدام كان يمثل ألف سنة من التسلط السني

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يكشف العائد من "موسم الرياض"

صورة من الفيديو

فتاة المنصورة: "المتحرشون مش مسلمين واللي اتقبض عليهم أبرياء"

ليفربول

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وثائق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا في هذه المعلومات

الحياة السياسية

وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات
وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"نتنياهو" على بمقتل سليماني

#

قتلى فى تحطم طائرة أمريكية فى هاواي

#

وثائق جديدة من بوينج بشأن «737 ماكس» المثيرة للجدل

#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية السرية عن وثائق مسربة تفيد بتحقيقات تمت مع قيس الخزعلي زعيم "أهل الحق"

الوثائق المسربة تم رفع السرية عنها من قبل رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية في أبريل الماضي، وتتضمن الوثائق جلسة تحقيقات مع الخزعلي، والتي تخص جلسة التحقيقات العاشرة في عام 2007، بعد 6 أيام فقط من اعتقاله.

وبحسب الوثاق فقد أعطى الخزعلي للأمريكان أماكن تدريب الفصائل الموالية لإيران وميليشيا بدر وجيش المهدي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى.

يذكر أنه قد ترددت أنباء عن هروب الخزعلي من العراق بعد مقتل سليماني لكنه ظهر في جنازة سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يحتفل بـ 109سنوات على إنشائه
» فنانة شهيرة تعلن استئصال الرحم وتفاجئ متابعيها
» فيديو نادر لـ إليسا يثير ضجة.. شاهد كيفت تغيرت!
» فى أول مزادات عام 2020.. بيع أغلى سمكة تونة بالعالم
» "المخدرات" سبب انفصال حاتم ذو الفقار من فنانة شهيرة
» خناقة سعوديتين شهيرتين تشعل مواقع التواصل
» ابتعدي عن هذه الأطعمة .. تفقدين 12 كيلو خلال شهرين
» تناول هذه الأطعمة وتخلص من الأرق واضطرابات النوم
» هندي يتحول إلى مليونير بضربة حظ
» " الدرونز" لنقل الدم .. في هذه الدولة
» وزير الأوقاف: لا يوجد تشدد في أي دين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية