جمعة: سبب واحد وراء انتحار الملحدين

05 يناير 2020 - 10:25 ص

أكد الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن الله كتب الإحسان عن كل شيء، معقبًا: "عند اصطياد وقتل حشرة أو فأر أو عقرب أو كل ما يؤذي الإنسان للدفاع عن النفس، يجب أن يكون برحمة".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه لا يجب تعذيب الفأر والعقرب والذباب والثعبان عند قتلهم، وكذلك الحال على المعتدي الذي يستحق القتل.

وتابع مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: "يجب على أن الإنسان أن يكون تقيًا يخاف الله سبحانه وتعالى.

وتطرق جمعة في حديثه إلى أسباب انتحار بعض الملحدين، قائلاً: "الشخص الملحد مش بياخد باله من تركيبة الكون وأن إحنا هنا عشان مخلوقين لله، وليس من فطرة الإنسان رفض وجود الله".

وأضاف: "دائمًا ما نجد الملحد مكتئب ويريد الانتحار، لأن الحب عندما يرفع عن الإنسان، يري الدنيا بعين مكتئبة، ولن يكون هناك توبة أو إحسان أو تطهر أو تقوى وغيره".