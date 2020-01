» مخربون يهدمون تمثال إبراهيموفيتش بمسقط رأسه

تعرض تمثال اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش، للتخريب مجددًا وأزيل من مكانه إلى خارج باحة ملعب مالمو في السويد.

مخربون قاموا باقتلاع أنف التمثال قبل فترة عيد الميلاد لكن الهجوم مطلع هذا الأسبوع كان أعنف، فلم يتبق بقاعدة التمثال سوى القدمين بينما سقطت بقية الجسد على السور المحيط بالتمثال وكُتبت عبارة "ابتعد عن هنا" على الأرض بالقرب من التمثال، وفقا لما ذكرته "رويترز".

Vandals cut off nose of Zlatan Ibrahimovic’s statue in Malmo https://t.co/v3FFyRenGY via @IndianExpress pic.twitter.com/KSqC1loVJY