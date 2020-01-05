» الزمالك يتحدى الغيابات أمام أبناء "السيد البدوى"

05 يناير 2020 - 10:06 ص

يحل فريق الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على نظيره طنطا فى الخامسة مساء اليوم على استاد غزل المحلة فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون يسعى لمواصلة الانتصارات التى حققها الفريق الجولة الماضية على حساب أسوان بهدفين نظيفين.

الفارس الأبيض يعانى فى تلك المباراة من غياب العديد من النجوم الأساسيين لعل على رأسهم التونسى فرجانى ساسى وطارق حامد نظرًا للإيقاف، فيما فضل الجهاز الفنى إراحة بعض النجوم فى ظل ضغط المباريات ومنهم محمود علاء ومحمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الشافى والحارس محمد أبو جبل.

فى المقابل حرص أيمن المزين مدرب طنطا، على تحفيز لاعبيه لتقديم مباراة جيدة أمام الزمالك، حيث حرص المدير الفنى على دخول اللاعبين معسكرًا مغلقًا مبكرًا لزيادة التركيز.

فايز عريبى رئيس النادى حرص على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل المباراة، حيث شدد المجلس على ضرورة المنافسة على تحقيق مركز جيد فى جدول ترتيب الدورى، وعدم التخاذل فى الفترة المقبلة وتقديم أداء جيد من أجل الفوز والانتصار فى المباريات المقبلة.

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.