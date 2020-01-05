" سنقتلكم".. عبارات على مساجد المسلمين في دولة أوربية

05 يناير 2020 - 10:04 ص

هدد مجهولون المسلمين في دولة التشيك، حيث قاموا بتخريب واجهة مسجد في برنو، ثاني أكبر المدن التشيكية وقاموا بكتابة عبارات مروعة.

وبحسب العبارات المسيئة التي كتبها المجهولون على الجدار الخارجي للمسجد: لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية.. وإلا سنقتلكم".

المتحدث باسم الشرطة المحلية، قال : إننا نحقق منذ بعد ظهر الجمعة في قضية تخريب الأملاك، منوها أن عقوبة المرتكب لهذا التصرف الحبس عاما واحدا.

بينما قال حسن الراوي مدير الأوقاف الإسلامية في تشيكيا إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدا مباشرا.

وأعرب الراوي عن تخوفه بالقول بعد التهديدات :" ليس هذا نداء من مجهول على شبكة الإنترنت".

وشدد في حديثه : علينا أن ننظر إلى هذا الأمر في ضوء الاعتداءات التي طالت المساجد في العالم.