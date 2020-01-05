الحشد الشعبي يعلن إجراءات دفن "المهندس"

05 يناير 2020 - 09:59 ص

أكد الحشد الشعبي العراقي أنه سيتم فحص الحمض النووي لـ"أبو مهدي المهندس" في إيران، على أن يتم دفنه في النجف جنوب بغداد.

وأضافت الهيئة في بيان صدر عن مديرية إعلام الحشد الشعبي: "تشابك الأشلاء بين جثمان المهندس مع آخر من الحشد مع قاسم السليماني، ومرافقيه، حيث استدعي إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران، بعدما تحولت إلي أشلاء من شدة تفجير الصاروخ الأمريكي".

وأشار البيان إلى أن عملية الفحص تستغرق أيامًا قبل العودة إلى العراق لإجراء دفن المهندس في مقبرة وادي السلام استنادًا إلى وصيته، على أن يدفن سليماني في مدينة كرمان جنوب إيران بعد غدٍ"، حسبما نشرت" الشروق".

جدير بالذكر أن قاسم السليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي و10 آخرين قد اغتيلوا منذ عدة أيام إثر استهداف طائرة مسيرة لهم.