الباز: ولسه عندنا فساد للركب

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الضرائب

الباز

المحور الفساد

عقب الإعلامي محمد الباز، على القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة، قائلاً: "ولسه عندنا الفاسد للركب".

وأضاف "الباز"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المال العام حتى لو صغير لازم نراعي ربنا فيه"، منوهًا بأن ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا بقضية رشوة يدل على أن البلاد تسير في الطريق الصحيح".

وتابع: "لما يكون في مسئول فاسد سلمه للقضاء، هتشيله على كتفك ليه، والفساد لسه كتير، مشيدًا بأداء الأجهزة الرقابية في مصر، حيث ليس لديهم أي نية للإضرار بشخص بريء.

ولفت إلى أن النائب العام أصدر بيانًا توضيحيًا للواقعة، منوهًا بأنه من الأفضل انتظار انتهاء التحقيقات، خاصة أن بيانات النائب العام كل بياناتها تكون دقيقة وبها كل المعلومات.

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