ترامب: حددنا 52 موقعا إيرانيا لأجل استهدافها

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة غير مسبوقة إذا تعرضت الولايات المتحدة أو أي قواعد عسكرية أو أي شخص أمريكي، من جانبها، لافتًا إلى أن واشنطن حددت 52 موقعًا إيرانيًا سيضربها الجيش.

وقال ترامب على صفحته الرسمية على "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددًا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".

وفي تدوينة أخرى قال: "إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أمريكي فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد".

جدير بالذكر أن إيران وجهت تهديدات بتحديد 35 موقعًا أمريكيًا مستهدفة بالإضافة إلى إسرائيل.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!