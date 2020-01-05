  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات

وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات

الدكتور علي جمعة

جمعة: سبب واحد وراء انتحار الملحدين

حاتم ذو الفقار

حاتم ذو الفقار.. مات وحيدًا في شقته ودفن بعد 3 أيام

السليماني والمهندس

الحشد الشعبي يعلن إجراءات دفن "المهندس"

محمد الباز

الباز: ولسه عندنا فساد للركب

مساجد المسلمين بالتشيك

" سنقتلكم".. عبارات على مساجد المسلمين في دولة أوربية

كارلوس غصن

قرارات جديدة للقبض على "غصن" بعد هروبه من الإقامة الجبرية

ترامب وخامنئي

دولة خليجية تدعو لحوار بين إيران وأمريكا

الرئيس الامريكي

ترامب: حددنا 52 موقعا إيرانيا لأجل استهدافها

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 5 يناير في المعاملات الصباحية حالة من الاستقرار حيث سجل 16.04 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09جنيه.

كما سجل في بنك  القاهرة 15.99 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.09جنيه،  وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.11 جنيه.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» " الدرونز" لنقل الدم .. في هذه الدولة
» وزير الأوقاف: لا يوجد تشدد في أي دين
» مخربون يهدمون تمثال إبراهيموفيتش بمسقط رأسه
» الزمالك يتحدى الغيابات أمام أبناء "السيد البدوى"
» محافظ البحر الأحمر يتفقد قاعة احتفال الاتحاد الأفريقي بجوائز الأفضل
» الأهلى يبحث عن تأمين الصدارة على حساب "أف سى مصر"
» هكذا احتفل نجل الفنانة ليلى علوى بعيد ميلادها الـ58
» بعد تهديدات إيران .. هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية
» ترامب لإيران: إذا لمستم أي أمريكي فهذا ما سأفعله فيكم
» حفيد سامي العدل يتعرض لحادث مروع
» صحيفة بلجيكية: فايلر سيترك الأهلي لتدريب هذا الفريق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية