تسريب أخطر مكالمة بين خامنئي وسليماني قبل مقتله بساعات

05 يناير 2020 - 07:10 ص

أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ القرار الأكثر تطرفا فيما يتعلق بقتل قاسم سليماني .



وقالت الصحيفة إنه كان هناك بعض الأفكار بضرورة ضرب بعض المليشيات الموالية لإيران لكن بعد قيام مليشيات عراقية مقربة من طهران باقتحام السفارة الأمريكية ، استشاط ترامب غضبا وقرر قتل سليماني .



ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن ترامب تسرع في قتل سليماني ، مضيفين: ترامب وإدارته يقولون إنهم قتلوا سليماني نظرًا لأنه كان يخطط لضربات تستهدف الكثير من الأمريكيين خلال الفترة المقبلة .



وأضاف المسؤولون: الـ CIA حصلت على آخر مكالمة بين سليماني وخامنئي ، حيث أظهرت المكالمات أن خامنئي لم يكن قد وافق بعد على خطة سليماني باستهداف الأمريكيين ، وطلب منه الحضور لإيران من أجل المزيد من المناقشة حول هذه الخطط.



