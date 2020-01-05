تسريب أخطر مكالمة بين خامنئي وسليماني قبل مقتله بساعات

أحمد عادل شعبان
أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ القرار الأكثر تطرفا فيما يتعلق بقتل قاسم سليماني .
وقالت الصحيفة إنه كان هناك بعض الأفكار بضرورة ضرب بعض المليشيات الموالية لإيران لكن بعد قيام مليشيات عراقية مقربة من طهران باقتحام السفارة الأمريكية ، استشاط ترامب غضبا وقرر قتل سليماني .
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن ترامب تسرع في قتل سليماني ، مضيفين: ترامب وإدارته يقولون إنهم قتلوا سليماني نظرًا لأنه كان يخطط لضربات تستهدف الكثير من الأمريكيين خلال الفترة المقبلة .
وأضاف المسؤولون: الـ CIA حصلت على آخر مكالمة بين سليماني وخامنئي ، حيث أظهرت المكالمات أن خامنئي لم يكن قد وافق بعد على خطة سليماني باستهداف الأمريكيين ، وطلب منه الحضور لإيران من أجل المزيد من المناقشة حول هذه الخطط.
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