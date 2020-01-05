الأهلي يصدم اتحاد الكرة برده بعد تهديده بإيقاف كهربا

أحمد عادل شعبان
حذرت مصادر داخل النادي الأهلي من خطورة تهديدات اتحاد الكرة بوقف اللاعب المنتقل حديثا محمود عبد المنعم كهربا للأهلي بزعم وجود مستحقات مالية لدى لاتحاد الكرة عند الأهلي .
وقالت المصادر إن اتحاد الكرة لم يخطر الأهلي بأي قرار فيما يتعلق بكهربا والتالي فموقف النادي سليم تماما.
وأضاف: لدينا أموال ومستحقات مالية لدى اتحاد الكرة فلو أرادوا وقف كهربا فليدفعوا تلك الأموال أو على الأقل يخصموا الرقم المطلوب من الأموال التي تخصنا لديهم.
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