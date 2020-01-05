فتاة المنصورة تكشف أغرب ما فعله معها والدها بعد واقعة التحرش

05 يناير 2020 - 06:15 ص

كشفت "مي" - إحدى الفتاتين اللتين تم التحرش بهما في المنصورة - أنها لم تتنازل عن البلاغ أو القضية مثلما يروج البعض.



وقالت "مي" في تصريحات صحفية: مكانش الوقت متأخر .. كنا الساعة 10 ونص بليل .. ودا كان يوم رأس السنة يعني يوم احتفالي .



وأضافت: لبسي كان عادي ومكانش ملفت .. وحتى لو ملفت فيه حاجة اسمها غض بصر .. فيه أطفال لابسين بامبرز بيتم اغتصابهم وناس لابسة عبايات بيتم التحرش بيها.



وتابعت: محدش وقف جنبي بعد الواقعة .. لا أب ولا أخ .. فقط أمي هي اللي واقفة جنبي لحد ما أخد حقي.



