فتاة المنصورة تكشف أغرب ما فعله معها والدها بعد واقعة التحرش

أحمد عادل شعبان
كشفت "مي" - إحدى الفتاتين اللتين تم التحرش بهما في المنصورة - أنها لم تتنازل عن البلاغ أو القضية مثلما يروج البعض.
وقالت "مي" في تصريحات صحفية: مكانش الوقت متأخر .. كنا الساعة 10 ونص بليل .. ودا كان يوم رأس السنة يعني يوم احتفالي .
وأضافت: لبسي كان عادي ومكانش ملفت .. وحتى لو ملفت فيه حاجة اسمها غض بصر .. فيه أطفال لابسين بامبرز بيتم اغتصابهم وناس لابسة عبايات بيتم التحرش بيها.
وتابعت: محدش وقف جنبي بعد الواقعة .. لا أب ولا أخ .. فقط أمي هي اللي واقفة جنبي لحد ما أخد حقي.
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