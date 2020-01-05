  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:14 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منقذ فتاة المنصورة

تعليق صادم من منقذ فتاة المنصورة على ملابسها

«أميركان إنتربرايز»: اعتقلوا قاسم سليماني أو اقتلوه

الطائرة التي قصفت سليماني انطلقت من الكويت

وزير الإسكان

وزير الإسكان يكشف موعد تسليم العاصمة الإدارية

نجلة "خيرت الشاطر" تطعن أمام الإدارية العليا

مكالمة مسربة تفضح نوايا قيادات جماعة الإخوان.. لا عاوزين شريعة ولا دين

تحرش جماعي

"حطوا إيديهم في أماكن حساسة".. فتاة المنصورة تكشف تفاصيل الواقعة

ترامب وجونسون

غضب في بريطانيا من «ترامب» بسبب اغتيال «قاسم سليماني»

أرشيفية

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

أردوغان

"أردوغان" ينعت "سليماني" بوصف غير متوقع

مرتضى

مرتضى يُحدد موعد رحيل اتحاد الكرة.. ويهاجم «الغندور»

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

تعليق صادم من منقذ فتاة المنصورة على ملابسها

آخر الأخبار

منقذ فتاة المنصورة
منقذ فتاة المنصورة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من "شوبير" على تعادل الفراعنة وكينيا

#

تعليق صادم من أقارب هيثم زكى على عدم استلامهم جثمانه

#

تعليق صادم من جورج قرداحى على أزمته مع ريهام سعيد

#

تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

فتاة المنصورة

كشف سلامة هيكل - منقذ فتاة المنصورة - تفاصيلا جديدة عن التحرش بالفتاة ، مؤكدًا أن كثيرا ممن حاولوا التحرش بها كانوا يتناولون المخدرات والخمور ليلة رأس السنة.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" : الدنيا كانت مردغانة كبيرة والكل كان هايص .. وأنا معرفش أي معلومة عن البنات .

وتابع: مش حابب أعلق على اللبس .. كل واحد حر .. وربنا هو البي بيحاسب .. اللي عايز يلبس قصير دي بتاعته .. اخنا شوفنا مشكلة فحاولنا نتدخل .. نص اللي كان واقف بيصور والنص التاني كان عايز البنت بأي طريقة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عبد المهدي وبن سلمان يبحثان تفادي "التصعيد الشامل"
» اغتيال سليماني بداية لإنهاء وجود أمريكا بالمنطقة
» الملك سلمان ورئيس العراق يبحثان هاتفيًا هذا الأمر الهام
» 2200 من المارينز الأمريكي يتجهون للشرق الأوسط
» الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة ستدفع الثمن باهظا
» قرار مفاجئ من «فتاة المنصورة» في قضية التحرش الجماعي
» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستقبال قداس عيد الميلاد
» "الخياط" تكشف عن مفاجآت بخصوص شباب الإخوان
» ننشر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم
» فيديو.. موقف إنساني لـ «هيثم أحمد زكي» تتذكره خطيبته

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • شروق

    06:59 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية