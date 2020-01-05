كندا تدعو مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق

دعت كندا مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق، ونصحت المتواجدين هناك بالمغادرة.



وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، السبت، ندعو المواطنيين الكنديين إلى تجنب السفر إلى العراق بسبب الوضع الأمني المستمر في التغير، والغير متوقع والذي يمكن أن يكون خطيرًا، وإذا كنتم في العراق، فغادروا هذا البلد بالطرق التجارية إذا كانت آمنة".