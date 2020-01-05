  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«أميركان إنتربرايز»: اعتقلوا قاسم سليماني أو اقتلوه

الطائرة التي قصفت سليماني انطلقت من الكويت

وزير الإسكان

وزير الإسكان يكشف موعد تسليم العاصمة الإدارية

نجلة "خيرت الشاطر" تطعن أمام الإدارية العليا

مكالمة مسربة تفضح نوايا قيادات جماعة الإخوان.. لا عاوزين شريعة ولا دين

تحرش جماعي

"حطوا إيديهم في أماكن حساسة".. فتاة المنصورة تكشف تفاصيل الواقعة

ترامب وجونسون

غضب في بريطانيا من «ترامب» بسبب اغتيال «قاسم سليماني»

أرشيفية

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

أردوغان

"أردوغان" ينعت "سليماني" بوصف غير متوقع

مرتضى

مرتضى يُحدد موعد رحيل اتحاد الكرة.. ويهاجم «الغندور»

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

محمد بن زايد

بعد مقتل "سليماني".. أمريكا تكشف عن تعهدها لـ"بن زايد"

كندا تدعو مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق

عرب وعالم

كندا تفرض عقوبات
كندا تفرض عقوبات
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من السعودية على مقتل "سليمانى"

#

تصعيد أمريكي مفاجئ ضد العراق

#

الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة فورًا

#

إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه الدولة

دعت كندا مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق، ونصحت المتواجدين هناك بالمغادرة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، السبت، ندعو المواطنيين الكنديين إلى تجنب السفر إلى العراق بسبب الوضع الأمني المستمر في التغير، والغير متوقع والذي يمكن أن يكون خطيرًا، وإذا كنتم في العراق، فغادروا هذا البلد بالطرق التجارية إذا كانت آمنة".
وأعربت الخارجية عن قلقها حيال تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وأردف البيان "تنصح كندا رعاياها بمغادرة العراق، بالنظر إلى التهديدات المتزايدة بشنّ هجمات إرهابية ضد المصالح الغربية".
من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية كندية، أن السلطات تعتزم سحب 850 عنصرا من الشرطة الكندية يتولون تدريب قوات الشرطة والجيش العراقي في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي أعلن تعليق برامجه التدريبية بشكل مؤقت.
ولم تعلق السلطات الكندية على تلك التقارير. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عبد المهدي وبن سلمان يبحثان تفادي "التصعيد الشامل"
» اغتيال سليماني بداية لإنهاء وجود أمريكا بالمنطقة
» الملك سلمان ورئيس العراق يبحثان هاتفيًا هذا الأمر الهام
» 2200 من المارينز الأمريكي يتجهون للشرق الأوسط
» الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة ستدفع الثمن باهظا
» قرار مفاجئ من «فتاة المنصورة» في قضية التحرش الجماعي
» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستقبال قداس عيد الميلاد
» "الخياط" تكشف عن مفاجآت بخصوص شباب الإخوان
» ننشر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم
» فيديو.. موقف إنساني لـ «هيثم أحمد زكي» تتذكره خطيبته

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية