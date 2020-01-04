متظاهرون أمام البيت الأبيض: لا للاغتيالات.. نعم للحوار مع إيران

04 يناير 2020 - 11:40 م

تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض في واشنطن، السبت، مطالبين الإدارة الأمريكية بالانسحاب من العراق، وتجنب الحرب مع إيران.



نظم المظاهرة العديد من منظمات المجتمع المدني الأمريكية، وشارك فيها نحو 300 شخص.

واحتج المتظاهرون على سياسات الإدارة الأمريكية تجاه العراق وإيران، وحملوا لافتات مكتوب عليها "السلام مع إيران"، و"حاور إيران ولا تقصف".

كما طالبوا بسحب الجنود الأمريكيين من العراق، وأعلنوا رفضهم قتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، عبر حمل لافة مكتوب عليها "لا للاغتيالات".

وقتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.