العراق يعلن الحداد 3 أيام على قتلى الغارة الامريكية

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أعلنت الحكومة العراقية، السبت، الحداد ثلاثة أيام، على ضحايا الغارة الامريكية غربي بغداد.
وقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي في الغارة الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة ليل الخميس /الجمعة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن " القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي وجّه باعلان حالة الحداد على ارواح الشهداء، لمدة ثلاثة ايام، اعتبارا من السبت".
وشّيع آلاف العراقيين بينهم رئيس الحكومة ومسؤولين محليين وإيرانيين، السبت، جثامين القتلى في بغداد.
ويمثل مقتل سليماني والمهندس تصعيدا كبيرا بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على قصف الولايات المتحدة لكتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً وإصابة 48 آخرين بجروح في محافظة الأنبار غربي العراق.
وقالت واشنطن إن قتل سليماني يأتي في إطار الدفاع عن النفس، وأن الأخير كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية في المنطقة.
ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.
ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.
وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. -

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