ألمانيا.. مسجد يتعرض لهجوم من قبل مجهولين

04 يناير 2020 - 10:40 م

تعرض مسجد "معمار سنان مونشبر" في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، فجر السبت، لاعتداء من قبل مجهولين، بكسر بوابته الزجاجية.



ويقع المسجد في بلدة مونشبر بالولاية، ويتبع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب).

وقال رئيس جمعية معمار سنان مونشبر (تابعة للمسجد)، حكمت كييلي أوغلو، للأناضول، إن الهجوم وقع أثناء صلاة الفجر، ولاحظه إمام المسجد وجماعة المصلين.

وأضاف كييلي أوغلو، أن الشرطة الألمانية فتحت تحقيقا حول الهجوم.

وأشار إلى ارتفاع الهجمات المشابهة على المساجد بمختلف مناطق البلاد، خلال الفترة الماضية.