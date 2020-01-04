العراق.. "حزب الله" يدعو أجهزة الأمن للابتعاد عن القواعد الأمريكية

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دعت كتائب "حزب الله" العراقي، السبت، أجهزة الأمن إلى الابتعاد عن القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، في خطوة يبدو أنها تسبق هجمات وشيكة.
وقالت الكتائب في بيان، اطلعت عليه الأناضول، "على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن العدو الأمريكي لمسافة لا تقل عن ألف متر ابتداء من مساء غد الأحد".
وأضافت "على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بمسافة السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دورعا بشرية للصليبيين الغزاة".
ويأتي هذا التحذير بعد ساعات من شن مجهولين هجمات صاروخية على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف جنوداً أمريكيين شمالي العراق، وكذلك استهداف المنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الأمريكية وسط بغداد.
وتعرضت قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنود أمريكيين إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الأخيرة قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق.
وشنت واشنطن غارات جوية على كتائب "حزب الله" العراقي الأسبوع الماضي وقتلت 28 مقاتلاً في صفوفها غربي العراق بعد ان اتهمتها بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية.
وأثارت الغارات غضب الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران وحاولت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وقامت الولايات المتحدة على إثره بشن ضربة جوية، قضت على قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس و8 أشخاض آخرين قرب مطار بغداد الجمعة.
وتوعدت إيران والفصائل العراقية المسلحة المقربة منها ولا سيما كتائب "حزب الله" العراقي بالانتقام لمقتل سليماني والمهندس الذي جرى تشييعهما وقتلى الغارة الآخرين السبت في بغداد.
ويوجد نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق ضمن إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي وينتشرون في عدة قواعد عسكرية عراقية لا سيما قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار (غرب)، وقاعدة بلد الجوية في صلاح الدين (شمال)، وقاعدة "كي وان" في كركوك . -

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