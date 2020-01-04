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شمالي العراق..

استهداف صاروخي لقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين

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مقتل اثنين من جنود الجيش الأمريكي بالعراق
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صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي بأن مجهولين أطلقوا 4 صواريخ، السبت، على قاعدة عسكرية تستضيف جنوداً أمريكيين شمالي العراق.
وقال المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول للأناضول، إن "4 صواريخ كاتيوشا، أطلقها مجهولون، سقطت عند البوابة الجنوبية لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين" شمالي العراق.
وأضاف الضابط العراقي، أن "انفجار الصواريخ لم يخلف خسائر تذكر"، مشيرا إلى أن "القاعدة الجوية دخلت في حالة الإنذار القصوى على خلفية الهجوم".
وتستضيف القاعدة جنودا أمريكيين، وسبق وأن تعرضت إلى هجوم صاروخي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كما تعرضت قواعد عسكرية عراقية أخرى تستضيف جنود أمريكيين إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الأخيرة، قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي العراق.
وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص في سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.
وشنت واشنطن غارات جوية على كتائب "حزب الله" العراقي الأسبوع الماضي وقتلت 28 مقاتلا في صفوفها غربي العراق بعد ان اتهمتها بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية.
وأثارت الغارات غضب الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران وحاولت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وقامت الولايات المتحدة على إثره بشن ضربة جوية على قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس و8 أشخاض آخرين قرب مطار بغداد الجمعة.
وكانت إيران والفصائل العراقية المسلحة المقربة منها قد توعدت بالانتقام لمقتل سليماني والمهندس الذي جرى تشييعهما وقتلى الغارة الآخرين اليوم السبت في بغداد. 

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