» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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أكد محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ويصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء.
وأضاف " شاهين" عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هذا الطقس الطبيعي في شهر يناير أبرد شهور العام ومستمرين هذا الأسبوع في انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والإسكندرية".
وأشار " شاهين " إلى أنه من المتوقع العودة إلى حالة من عدم الإستقرار ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الكثيفة من يوم الاثنين المقبل وتستمر موجة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع".

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