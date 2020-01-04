» "الخياط" تكشف عن مفاجآت بخصوص شباب الإخوان

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الخياط
الخياط
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المصريون ـ متابعات

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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن فريق عمل برنامج "الكبسولة"، استطاع الحصول على وثائق، لتحركات الجماعة واتفاقاتهم السرية من كافة المراكز البحثية، وبعض من داخل ملفات التنظيم الدولي، وتلك الجماعة كانت دائمًا بوجهين، للعامة بوجه، وفى الغرف المغلقة بوجه آخر، ولدينا تسجيلات للقاءات السرية للجماعة بعضها صوتي، والبعض الآخر صوت وصورة.
وأضافت"الخياط"، خلال تقديمها لبرنامج الكبسولة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن شباب التنظيم الإرهابي أحد مصادر البرنامج من خلال رسائل من خلف أسوار السجون، وأن قيادات الجماعة تسعى لمصلحتها فقط، وجزء كبير من كبار القيادات جمع المال لنفسه، وشباب الجماعة اكتشفوا زيف الجماعة، وسعيهم للكرسي بصرف النظر عن الإسلام والدين، وتم استخدامهم كوقود لمعركة غير شريفة.


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