أول ظهور لضحية التحرش بالمنصورة تفجر مفاجأة

وأكدت أنها لم تتنازل عن البلاغ، وأنها عندما توجهت إلى النيابة للتعرف على من تم القبض عليهم، تأكدت أنهم ليسوا هم من تحرشوا بها، معربة عن تقديرها للشرطة المصرية لإصرارها على أن تحصل على حقها.



وتابعت: "أنا معملتش حاجة غلط، ومبسوطة أن ده حصل، لأن اللي عمل كده هيتعاقب، والشرطة وقفت معايا، والكل هيخاف، ومش هتتكرر تاني الواقعة دي".