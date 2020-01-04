أول ظهور لضحية التحرش بالمنصورة تفجر مفاجأة

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المصريون ـ متابعات

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كشفت زهرة، ضحية التحرش بالمنصورة، تفاصيل الواقعة، لافتة إلى أنها كانت في نزهة مع عدد من أصدقائها، ولاحظت تحرك مجموعة من الشباب خلفها هى وصديقتها، وكان عددهم نحو 30 شخصا، ثم رأهم صاحب محل موبيلات فطالبهم أن يدخلوا المحل، ولكن بعد زيادة عدد الشباب خرجوا من المحل ودخلوا مركز تجميل.
وأشارت "زهرة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم اختبئوا في مركز التجميل لمدة ساعة وربع حتى يتمكنوا من الخروج، مضيفة: "صاحبتي خرجت، وعدت بسلام، ولما جيت أخرج العدد كان لا يقل عن 300 شخص، وفوجئت بناس بيشدوا هدومي".
وأضافت أنها بعد أن استقلت السيارة الحمراء التي ظهرت في الفيديو والتقت بصديقتها وعادت إلى منزلها، منوهة بأنها لم تتوقع أن تنتشر الواقعة بهذا الشكل، معقبة: "قلت ده حوار وهيخلص، وتاني يوم بالليل فوجئت بالفيديو".
وأكدت أنها لم تتنازل عن البلاغ، وأنها عندما توجهت إلى النيابة للتعرف على من تم القبض عليهم، تأكدت أنهم ليسوا هم من تحرشوا بها، معربة عن تقديرها للشرطة المصرية لإصرارها على أن تحصل على حقها.
وتابعت: "أنا معملتش حاجة غلط، ومبسوطة أن ده حصل، لأن اللي عمل كده هيتعاقب، والشرطة وقفت معايا، والكل هيخاف، ومش هتتكرر تاني الواقعة دي".
 

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