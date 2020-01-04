نائب يدعو لموقف شعبي عربي تجاه المنتجات التركية

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حسن علام- متابعات

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شدد الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، على أهمية وحدة الصف المصري، خلف القيادة السياسية، وتفويضها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حدودنا الغربية مع ليبيا، على خلفية التصعيد التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية، بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الشعب المصري يثق في القيادة السياسية وقدرتها على حماية الأمن القومي للبلاد في مواجهة أي مخاطر.

وشدد ضيف، على ضرورة التكاتف بين أبناء الوطن العربي في مواجهة أحلام رجب طيب أردوغان، في المد العثماني من جديد.
وطالب ضيف، بضرورة اتخاذ موقف شعبي عربي بمقاطعة جميع البضائع التركية التي تغزو جميع الأسواق العربية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المقاطعة الاقتصادية سيكون لها تأثير كبير في الضغط على تركيا، لاحترام سيادة الشعوب العربية.


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