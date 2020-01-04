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إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بـ«فتاة المنصورة»

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حسن علام- متابعات

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المتهمين

إخلاء سبيل

فتاة المنصورة

قررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين السبعة في واقعة التحرش الجماعى بفتاة شارع الجمهورية بالمنصورة ليلة رأس السنة، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة».

جاء ذلك بعد تنازل الفتاة وصديقتها، عن البلاغ المقدم منها بشأن الواقعة، وبعد التصالح مع المتهمين وتقديم محامى المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لواقعة تحرش جماعى بفتاة بالقرب من بوابة الجامعة أثناء احتفالات رأس السنة.
 

على الفور، أمر مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسته، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة تم التوصل لشخصية الفتاة، وتدعى "ز. ع. ش"، 20 سنة، طالبة بمعهد هندسة

 
وقالت الفتاة في التحقيقات إنها اثناء سيرها مع صديقتها "م. م. ع"، 20 سنة، طالبة بكلية التربية الرياضية، فوجئت بمجموعة من الشباب يقوموا بتصويرها من الخلف وحاول بعضهم لمس ساقها من الخلف، وعندما حاولتا الإحتماء بمحل موبيلات رفض صاحبه بسبب تدافع الشباب ووقوفهم خلف المحل، وبعدها تدخل مجموعة من الشباب وتمكنوا من اخراجهم من المكان بعد مشادات مع المعتدين وذلك بعدما تمكنوا من ادخالهم احدى السيارات.

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