من القهوة إلى الهواء.. 5 أسباب تجعلك لا تستطيع إنقاص وزنك

04 يناير 2020 - 09:08 م

يطمح كثير من الناس إلى التخلص من وزنهم الزائد والحصول على جسم رشيق، لكنهم لا يستطيعون تحقيق ذلك حتى بعد اعتماد نظام غذائي، وممارسة الرياضة، وهو ما يجعلهم يشعرون بالإحباط جراء ذلك.

ويقول ريك هاي خبير التغذية بموقع " "Healthista الطبي إن هناك خمسة أسباب قد تجعلك لا تفقد وزنك، وذلك على النحو التالي:

. قهوة الصباح

قد تحتاج إلى إعادة التفكير في عدد فناجين القهوة التي تتناولها يوميًا.

يقول "ريك": "القهوة منبه للجهاز العصبي من بين آثارها العديدة على الجسم، إنها تسرع وتيرة وظائف الجسم المختلفة، وبذلك تنخفض مستويات السكر في الدم".

وأضاف: "عندما تنخفض مستويات السكر في الدم، تدفعنا أدمغتنا على الفور إلى تناول شيء لإعادة ضبطه إلى المستويات الصحيحة، ومع ذلك، بمجرد أن نبدأ في تناول الطعام، يحدث تأخير بين اللحظة التي نتناول فعليًا فيها ما يكفينا، والدماغ يتلقى رسالة تفيد بأننا نتغذى جيدًا، وهذا يعني أننا في النهاية نأكل أكثر مما نحتاج إليه فعلًا".

وتابع: "أجسامنا تطلق أيضًا الجلوكوز في مجرى الدم من الجليكوجين المخزن في عضلاتنا والكبد، لكن هناك تأخير بسيط بين النقطة التي يتعرف فيها نظامنا على أن السكريات المنخفضة في الدم قد تم ضبطها، والنقطة التي يشير إليها الكبد والعضلات لإيقاف إطلاق السكر في الدم".

وتابع: "في النهاية، نتيجة ذلك تحدث الإصابة بالسكر في الدم، ما يؤدي إلى إفراز الأنسولين من البنكرياس. الأنسولين هو الهرمون الذي يشجع تخزين الدهون".

. التمارين المكثفة

يقول "ريك": "إذا ذهبت إلى سباق سريع، فإن أول ما سيحرقه جسمك هو الفوسفات التي تحتوي عليها العضلات، لكنها تستمر لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية فقط، يحتاج الجسم بعد ذلك إلى البحث عن شيء آخر إذا استمرت في التمرين، هذا هو المكان الذي تلعب فيه الكربوهيدرات، وهي مصدر فعال للطاقة لأنها تطلق الطاقة بسرعة".

واستدرك: "هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب الكربوهيدرات قبل ممارسة الرياضة. يستغرق الجسم وقتًا طويلاً لمعالجة واستخراج الطاقة من الدهون أكثر من الكربوهيدرات، لذلك، إذا كنت تمارس الرياضة في وقت أقل، فستحرق الكربوهيدرات أفضل من الدهون، لأن التوافق بين إيقاع التمرين ومعدل الطاقة المنبعثة من الكربوهيدرات هو الأمثل".

لذا فهو يوصي بالقيام بتدريبات غير مكثفة، لأن "هذا النوع من التدريب يعمل بشكل أفضل على إحراق الدهون، بدلاً من الكربوهيدرات والبروتينات".

. المياه الغازية

المشروبات الغازية السكرية ليست فقط سيئة لوزنك، بل هي ضارة بصحتك بشكل عام، ولكن قد لا يكون ذلك فقط بسبب السكر الذي تحتويه.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Obesity Research and Clinical Practice في عام 2017 أن ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية يمكن أن يؤثر على زيادة الوزن عن طريق زيادة إفراز الجريلين.

هرمون الجوع، والذي ينتج أساسًا في المعدة يؤدي إلى زيادة في الشهية، والجريلين هو الذي يتحكم في شهيتك على المدى القصير من خلال تنبيهك أن الوقت قد حان لتناول الطعام.

أظهرت الدراسة أنه على الرغم من أن الماء الفوار لا يحتوي على أي سكريات أو مواد تحلية اصطناعية لهذه المسألة، فإن ثاني أكسيد الكربون نفسه، وهو الغاز الذي يعطي البريق للمياه، يمكن أن يؤدي بحد ذاته إلى زيادة في الوزن عن طريق إطلاق الجريلين.

. السكر والملح

الصوديوم هو معدن يستخدمه الجسم للتحكم في كمية المياه الموجودة في نظامنا. كلما تراكمت كمية أكبر من الصوديوم في أجسامنا، يتم الاحتفاظ بالمزيد من الماء وعدم إفرازه في البول، مما قد يجعل جسمك يحتفظ بسائل إضافي.

قلل الصوديوم في نظامك الغذائي. الصوديوم عنصر مهم في استقلاب الخلايا، وبالتالي، يجب أن تحتوي جميع الخلايا عليه. هذا لا يعني أنه يُحظر إضافة القليل من الملح إلى طعامك لجعله لذيذًا، لكن تقييده مفيد بالتأكيد.

عندما نقول الملح، يفترض الناس على الفور الأطعمة المالحة، لكن المحليات الصناعية على سبيل المثال، وخاصة السكرين الصوديوم وسيكلامات الصوديوم، غالبًا ما تكون الأطعمة والمشروبات الخالية من السكر ممتلئة بها.

يقترح "ريك" الحد من إضافة الملح إلى الطعام، عبر استخدام الأعشاب والتوابل بدلاً من ذلك، فضلاً عن عدم تحلية الشاي والقهوة بالسكر. "إذا كنت بحاجة إلى المشروبات المحلاة، ابحث عن بدائل طبيعية وصحية مثل العسل الأبيض وحتى العسل الأسود". هذه تحتوي على الكثير من السكر، ولكن لديها أيضا فوائد صحية، وتحتوي على قليل من الصوديوم.

. التنفس

حتى الهواء الذي تتنفسه قد يؤدي إلى زيادة وزنك، بسبب التلوث. يقول ريك: "هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن التلوث يمكن أن يؤثر على وزننا".

وذكرت دراسة نشرت في بكين في عام 2016، أن التعرض المزمن لتلوث الجسيمات المحمولة بالهواء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمات الأيض مثل السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ارتبط زيادة الوزن الناجم عن التلوث بتنشيط المسارات المؤدية للالتهابات والإجهاد التأكسدي.

ذكرت دراسة أخرى نُشرت في المجلة العلمية Nature كيف يمكن أن تؤدي الملوثات العضوية الثابتة (POPs ) مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs ) إلى زيادة الوزن.

وأضاف "ريك": "حقيقة الأمر هي أنه من المستحيل عمليا تجنب التعرض لتلوث الهواء والمواد الكيميائية مثل الملوثات العضوية الثابتة".

مع ذلك، أشار إلى أنه "يمكننا تبني عادات للحد من آثارها السلبية، من خلال تناول الأطعمة العضوية التي تساعد على تجنب السموم، وكذلك تقليل كمية السمك واللحوم التي تتناولها"