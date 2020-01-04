» رد فعل «سعد سمير» بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي

04 يناير 2020 - 08:16 م

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد محمود عبدالمنعم «كهربا»، المنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأحمر، بعد وصول بطاقته الدولية بشكل رسمي اليوم، السبت، بدلًا من سعد سمير، مدافع الفريق، الذي خضع لعملية جراحية في وتر أكيليس بألمانيا الأسبوع الماضي.

وأكد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، تقديره الكامل للاعب سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.

وحرص عبدالحفيظ على إجراء اتصال هاتفي مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.

بينما جاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.

وأشاد مدير الكرة بالنادي برد فعل اللاعب، وأنه أمر غير مستغرب من سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن الفريق في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.