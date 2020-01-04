«نور الدين» حكمًا لمباراة الزمالك وطنطا

04 يناير 2020 - 07:52 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لمواجهة الزمالك وطنطا المقرر إقامتها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري العام.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

كان مجلس إدارة الزمالك، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى.