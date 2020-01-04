  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أردوغان

"أردوغان" ينعت "سليماني" بوصف غير متوقع

مرتضى

مرتضى يُحدد موعد رحيل اتحاد الكرة.. ويهاجم «الغندور»

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

بغداد

انفجار يهز منطقة السفارة الأمريكية ببغداد

فتاة المنصورة تتعرض للتحرش

قرار مفاجئ من «فتاة المنصورة» في قضية التحرش الجماعي

روحانى

إيران تصدم قطر

لبنانى يحرق نفسه

انتحار لبناني بسبب سوء أوضاعه المعيشية

نزار قباني وزوجته

هل قتل قاسم سليماني زوجة نزار قباني؟

كهربا

رسميًا.. «كهربا» في قائمة الأهلي لمباراة مصر

خاشقجى

«خاشقجي» عن «قاسم سليماني».. قاتل وسيُقتل

«نور الدين» حكمًا لمباراة الزمالك وطنطا

الرياضة

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اجتماع فني لمباراة الزمالك وزيسكو عصر اليوم

#

"جزمتي فيها خرم".. "بسنت نور الدين" تشعل "فيس بوك"

#

«نور الدين» حكمًا لمباراة الأهلي وحرس الحدود

#

"ميتشو" يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

المصريون

الزمالك

طنطا

نور الدين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لمواجهة الزمالك وطنطا المقرر إقامتها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري العام.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

كان مجلس إدارة الزمالك، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أثناء تشييع جنازة.. مقتل شخصين وإصابة 4 بسبب الثأر
» شاهد.. ريال مدريد يتخطى خيتافي بثلاثية
» بعد ارتفاعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب
» رسميًا.. «كهربا» في قائمة الأهلي لمباراة مصر
» بالفيديو.. ابنة «قاسم سليماني» تحرج الرئيس الإيراني
» «آل الشيخ» يثير الجدل مجددًا بعد ظهوره مع هذا الشخص
» بالصور.. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية في المتوسط
» بعد مقتل "سليماني".. أمريكا تكشف عن تعهدها لـ"بن زايد"
» نجم ليفربول مُتمسك بضم مهاجم الزمالك
» هذا ما فعله ترامب قبل لحظات من مقتل "قاسم سليماني"
» روسيا تعزي إيران في «قاسم سليماني»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية