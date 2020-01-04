» أثناء تشييع جنازة.. مقتل شخصين وإصابة 4 بسبب الثأر

04 يناير 2020 - 07:44 م

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب أربعة آخرين، إثر إطلاق 3 أشخاص الرصاص على جنازة سيدة قبل دخولها المسجد لأداء الصلاة عليها لخصومة ثأرية بين عائلتي "حجازي" و"مدكور" بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط.









تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث أسيوط، بوصول بلاغ لمركز شرطة القوصية من الأهالي بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد، ووقوع قتيل ومصابين بقرية المنشأة الكبرى دائرة المركز، وبالانتقال تبين مقتل حسن شوقي أحمد عيد، 62 سنة، بالمعاش، وعبدالرحمن محمد عبدالحافظ عيد، 27 سنة، حاصل على مؤهل جامعي، وإصابة ثلاثة أفراد آخرين من عائلة "حجازي"، وفرد رابع من عائلة أخرى .







