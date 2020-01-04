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الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط
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فتحي مجدي

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نفذت القوات البحرية المصرية، عملية برمائية في البحر التوسط، اعتبرها مراقبون ردًا على محاولات "التدخل الخارجي" في ليبيا، بعد أيام من موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد.

وقال المتحدث العسكري في بيان: "نفذت القوات البحرية المصرية، عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ومجموعتها القتالية والتي شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيري) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)".

وأشار إلى أن التدريب العسكري شهد مشاركة إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

ولفت إلى "مشاركة القوات الجوية، عبر الهليكوبتر الحديثة طراز(كاموف) وطائرات (الأباتشى) وطائرات (f-16 ) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوى، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية".

وقال إن التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، "سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات".

"كما شهد التدريب، قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات"، وفق المتحدث العسكري.

وشهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.


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