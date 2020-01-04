  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بالصور.. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية في المتوسط

أرشيفية

بيان شديد اللهجة من «الاتحاد الأفريقي» ضد تركيا

خاشقجى

«خاشقجي» عن «قاسم سليماني».. قاتل وسيُقتل

ماكدونالدز

مسلم يطالب بتعويض من «ماكدونالدز» بسبب لحم الخنزير

لبنانى يحرق نفسه

انتحار لبناني بسبب سوء أوضاعه المعيشية

نزار قباني وزوجته

هل قتل قاسم سليماني زوجة نزار قباني؟

كاف

«كاف» يُلمح لتغيير موعد أمم إفريقيا ومكان إقامتها

وصية سليمانى

"سليماني" يوصي بأمر غريب بشأن قبره

ترامب وسليماني

هذا ما فعله ترامب قبل لحظات من مقتل "قاسم سليماني"

لافروف

روسيا تعزي إيران في «قاسم سليماني»

نجم ليفربول مُتمسك بضم مهاجم الزمالك

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"الجبلاية" تدعم "صلاح" و"حامد"

#

أسطورة السنغال يستبعد «صلاح» من الفوز بالكرة الذهبية

#

نجم الزمالك يثير الجدل: شيكابالا أعظم من محمد صلاح

#

«ميسي» يحصد جائزة أفضل مهاجم في دوري الأبطال

المصريون

الزمالك

ليفربول

جيرارد

تمسك ستيفن جيرارد، المدير الفني لجلاسكو رينجرز الأسكتلندي وأسطورة ليفربول السابق، بالتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رينجرز جدد رغبته في استعارة مصطفى محمد لنهاية الموسم، مقابل نصف مليون جنيه إسترليني، مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون إسترليني بعد انتهاء إعارته.

وكان هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، قال في تصريحات صحفية إن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، قد أبدى إعجابه الشديد بلاعب الزمالك، بعدما شاهد له العديد من شرائط الفيديو، عن طريق أحد المراقبين.

وأشار فاروق في تصريحاته، إلى أن نادي جلاسكو رينجرز أرسل بالفعل كشافيه لمراقبة أداء مصطفى محمد على أرض الواقع، خلال بطولة الأمم الإفريقية الماضية، والتي توج بها شباب الفراعنة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. ابنة «قاسم سليماني» تحرج الرئيس الإيراني
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وخيتافي
» بعد مقتل "سليماني".. أمريكا تكشف عن تعهدها لـ"بن زايد"
» نجم ليفربول مُتمسك بضم مهاجم الزمالك
» روسيا تعزي إيران في «قاسم سليماني»
» محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وإف سي مصر
» هذا ما فعله ترامب قبل لحظات من مقتل "قاسم سليماني"
» الدورى التونسي.. النجم يتعادل إيجابيا مع الإفريقي
» «ترامب» يُحرج نفسه بسبب كلمة في بيان عملية «سليماني»
» حقيقة إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان
» مقتل 14 شخصا في انفجار ببوركينا فاسو

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية