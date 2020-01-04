تحرك برلماني لرفع أسماء الأتراك من شوارع مصر

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حسن علام- متابعات

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دعت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إلى مقاطعة المنتجات التركية، مطالبة الشعب المصري وجميع الدول العربية بتطبيق ذلك على أرض الواقع.

وأكدت في بيان لها، أنه يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من الشعوب العربية ضد الغطرسة التركية.

وقالت "درويش" -فى بيانها، إن مقاطعة المنتجات التركية هى رسالة اعتراض واضحة موجهة من الشعب المصري للحكومة التركية.

كما طالبت النائبة، برفع أسماء الأتراك من الشوارع المصرية، لافتة إلى أنه يوجد العديد من الأسماء التركية تطلق على العدد من الشوارع المصرية وهو أمر مرفوض من قبل الشعب المصري.

كما أكدت أنه يجب أن تكون هناك حملة لتغيير أسماء الشوارع التى يطلق عليها أسماء العثمانيين.


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