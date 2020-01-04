انتحار لبناني بسبب سوء أوضاعه المعيشية

04 يناير 2020 - 05:08 م

انتحر مواطن لبنانى اليوم السبت، بإضرام النيران في جسده، بسبب سوء أوضاعه المعيشية.

وأحرق المواطن الذي يدعى عبد القادر الجنكي 45 عامًا، نفسه بعد أن سكب "بنزين" على جسده داخل منزله بمدينة طرابلس ما أسفر عن مصرعه في الحال.

زامتدت النيران إلى محتويات المنزل، كما كشف الأهالي أن عدم قدرة "الجنكي" على إعالة عائلته هو السبب وراء انتحاره.

وقال مصدر أمني إنّ زوجة الرجل وأولاده سبق أن غادروا المنزل المصنوع من "تنك" لعدم قدرته على إعالتهم. ‎

ويتزامن هذا الحادث مع احتجاجات واسعة يشهدها لبنان منذ أشهر، اعتراضًا على الفساد والأوضاع المعيشية المتردية.