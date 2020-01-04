  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وخيتافي

خاشقجى

«خاشقجي» عن «قاسم سليماني».. قاتل وسيُقتل

لبنانى يحرق نفسه

انتحار لبناني بسبب سوء أوضاعه المعيشية

نزار قباني وزوجته

هل قتل قاسم سليماني زوجة نزار قباني؟

كاف

«كاف» يُلمح لتغيير موعد أمم إفريقيا ومكان إقامتها

وصية سليمانى

"سليماني" يوصي بأمر غريب بشأن قبره

ترامب وسليماني

هذا ما فعله ترامب قبل لحظات من مقتل "قاسم سليماني"

لافروف

روسيا تعزي إيران في «قاسم سليماني»

موجة صقيع في مصر

الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الصقيع

البرلمان الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني

البرلمان الليبي يلغى اتفاقية "السراج" مع تركيا

مقتل 14 شخصا في انفجار ببوركينا فاسو

عرب وعالم

انفجار
انفجار
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

14 قتيلا وجريحا في انفجار سيارة مفخخة في كابول

#

كابل.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار بصالة أفراح

#

ارتفاع عدد مصابي انفجار كابول إلى 95

#

مقتل 18 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية

انفجار

مقتل 14 شخصا

بوركينا فاسو

انفجار ببوركينا فاسو

قتل 14 شخصاً في بوركينا فاسو اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق بينهم أطفال، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

وذكرت الوكالة أنها علمت من مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 14 مدنياً، بينهم طلاب، قتلوا اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو، وتم نشر رجال الأمن والإنقاذ على الفور".

ونقلت عن مصدر أمني قوله، إن "التقييم المؤقت" يشير إلى أن الضحايا هم طلاب (من كلية) عادوا إلى مكان دراستهم بعد قضاء احتفالات نهاية العام مع أسرهم".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «بنزيما» يقود هجوم ريال مدريد أمام خيتافي
» مقتل 14 شخصا في انفجار ببوركينا فاسو
» هل قتل قاسم سليماني زوجة نزار قباني؟
» ظهور شخصية غير متوقعة بجنازة قاسم سليماني
» تغلب على اكتئاب الشتاء بهذه الطريقة
» أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها الـ 71
» إعلامية عن تجميد بويضاتها: مش فاضية أحمل أكتر من مرة
» ضيفة رضوى الشربيني تبكيها على الهواء
» في عيد ميلادها "نيللي" توجه رسالة للرئيس
» من الجونة.. زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل
» أحمد سعد: أعيش قصة حب ولن أذكر اسمها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية