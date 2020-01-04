» مقتل 14 شخصا في انفجار ببوركينا فاسو

04 يناير 2020 - 04:44 م

قتل 14 شخصاً في بوركينا فاسو اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق بينهم أطفال، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

وذكرت الوكالة أنها علمت من مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 14 مدنياً، بينهم طلاب، قتلوا اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة في شمال غرب بوركينا فاسو، وتم نشر رجال الأمن والإنقاذ على الفور".

ونقلت عن مصدر أمني قوله، إن "التقييم المؤقت" يشير إلى أن الضحايا هم طلاب (من كلية) عادوا إلى مكان دراستهم بعد قضاء احتفالات نهاية العام مع أسرهم".