«كاف» يُلمح لتغيير موعد أمم إفريقيا ومكان إقامتها

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ألمح الجزائري عادل حاجي، النائب الأول لرئيس قطاع الإعلام الرياضي، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء بدلا من الصيف بداية من النسخة المقبلة في الكاميرون عام 2021.

وكشف «حاجي»، لإذاعة الجزائر الدولية اليوم السبت، أن بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر أن تنظيمها في الكاميرون، ستقام بنسبة كبيرة جدًا في الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 14 فبراير 2021.

وينتظر أن يعلن المكتب التنفيذي للكاف خلال اجتماعه الشهر الحالي أو الشهر المقبل، عن الموعد الجديد للبطولة.

كان كاف لمح إلى اعادة النظر في موعد اقامة الكان، بسبب الظروف المناخية، وحتى لا تتزامن أيضا مع موعد بطولة كاس العالم للأندية المقرة في صيف 2021 في الصين.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الجابون تجهيز نفسها لخلافة الكاميرون في تنظيم بطولة كاس أمم افريقيا 2021، في حال قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) سحب التنظيم من الكاميرون.

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