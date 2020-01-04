"سليماني" يوصي بأمر غريب بشأن قبره

04 يناير 2020 - 04:35 م

كتب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل فى غارة أمريكية يوم أمس بالعاصمة العراقية بغداد، وصية سلمها لزوجته كشفت فحواها وسائل إعلام إيرنية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الوصية تركها "سليماني" لزوجته، قبل اغتياله.

وتابعت أنه أوصى بأن يتم دفنه في مقابر الشهداء بكرمان، وعدم تمييز قبره بأي شيء.

وجاء في النص المخطوط الذي تداولته وسائل الإعلام: "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان، محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشات أخرى".