روسيا تعزي إيران في «قاسم سليماني»

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محمد فضل- متابعات

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قاسم سليماني

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قدمت روسيا التعازي لإيران في اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني والقيادي في الحرس الثوري.

وقدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيريه الإيراني، جواد ظريف، التعازي، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "أعرب لافروف عن تعازيه في اغتيال قائد فيلق القدس التالب للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وذلك إثر غارة أمريكية".

هذا وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أعلنت، فجر الجمعة، تنفيذ ضربة بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

ويعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة طارئة، غدا الأحد، لبحث إقرار قانون إجلاء القوات الأجنبية من البلاد، ردا على العملية الأمريكية.


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