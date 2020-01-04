«ترامب» يُحرج نفسه بسبب كلمة في بيان عملية «سليماني»

04 يناير 2020 - 03:47 م

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسه في موقف محرج بسبب كلمة في البيان الذي ألقاه بشأن عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قتل في ضربة جوية أميركية في بغداد، حيث أشار أنه كان يخطط لهجمات وشيكة على المصالح الأميركية، يشكك بعض مسؤولي الأمن القومي والكونجرس في استخدام تلك الكلمة لتبرير العملية.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ، الجمعة، بعد إفادة إلى المجلس: أعتقد أنه كان هناك تهديد، لكن مسألة مدى كونه وشيكا لا تزال بحاجة إلى إجابة"، حسب رويترز.

وذكر مصدر في الأمن القومي مطلع على البلاغات الحكومية الداخلية قبل الضربة الجوية، أن الأجهزة الأميركية جمعت أدلة تفيد بأن جماعات أو خلايا تدعمها إيران تخطط بنشاط لتنفيذ هجمات على أفراد وأهداف أميركيين.

وردا على سؤال عما إذا كان لدى الولايات المتحدة أدلة قوية تشير إلى أن مثل تلك الهجمات "وشيكة"، حسب وصف ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، قال المصدر إن هذا يعتمد على تعريف الشخص لكلمة "وشيكة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت في بيان مساء يوم الخميس إن سليماني كان “ينشط في إعداد خطط” لمهاجمة دبلوماسيين وعسكريين أميركيين في العراق وفي المنطقة، لكنها لم تستخدم كلمة "وشيكة".