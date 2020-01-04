  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دونالد ترامب

«ترامب» يُحرج نفسه بسبب كلمة في بيان عملية «سليماني»

قاسم سليماني

ظهور شخصية غير متوقعة بجنازة قاسم سليماني

كارتيرون

مفاجآت بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

البرلمان الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني

البرلمان الليبي يلغى اتفاقية "السراج" مع تركيا

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

وزير خارجية قطر يتجه لإيران عقب مقتل سليماني

صورة نادرة تجمع قتلى قيادات فيلق القدس مع سليماني

صورة نادرة تجمع قتلى قيادات فيلق القدس مع سليماني

الطيب

بيان عاجل من الأزهر بشأن الوضع في ليبيا

ترامب

أول قرارات أمريكا بعد اغتيال سليماني.. ما علاقة قطر؟

قناة السويس

ارتفاع ايرادات قناة السويس إلى 100 مليون دولار

نائب ترامب :سليماني متورط في 11 سبتمبر

نائب ترامب: سليماني متورط في 11 سبتمبر

«ترامب» يُحرج نفسه بسبب كلمة في بيان عملية «سليماني»

عرب وعالم

دونالد ترامب
دونالد ترامب
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

نائب ترامب: سليماني متورط في 11 سبتمبر

#

ترامب يدعو مجلس الأمن لمواجهة تهديدات العالم

#

شاهد.. ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم بالبيت الأبيض

#

وزير أمريكي في نوم عميق أثناء كلمة ترامب بالأمم المتحدة

أمريكا

قاسم سليماني

ترمب

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسه في موقف محرج بسبب كلمة في البيان الذي ألقاه بشأن عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قتل في ضربة جوية أميركية في بغداد، حيث أشار أنه كان يخطط لهجمات وشيكة على المصالح الأميركية، يشكك بعض مسؤولي الأمن القومي والكونجرس في استخدام تلك الكلمة لتبرير العملية.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ، الجمعة، بعد إفادة إلى المجلس: أعتقد أنه كان هناك تهديد، لكن مسألة مدى كونه وشيكا لا تزال بحاجة إلى إجابة"، حسب رويترز.

وذكر مصدر في الأمن القومي مطلع على البلاغات الحكومية الداخلية قبل الضربة الجوية، أن الأجهزة الأميركية جمعت أدلة تفيد بأن جماعات أو خلايا تدعمها إيران تخطط بنشاط لتنفيذ هجمات على أفراد وأهداف أميركيين.

وردا على سؤال عما إذا كان لدى الولايات المتحدة أدلة قوية تشير إلى أن مثل تلك الهجمات "وشيكة"، حسب وصف ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، قال المصدر إن هذا يعتمد على تعريف الشخص لكلمة "وشيكة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت في بيان مساء يوم الخميس إن سليماني كان “ينشط في إعداد خطط” لمهاجمة دبلوماسيين وعسكريين أميركيين في العراق وفي المنطقة، لكنها لم تستخدم كلمة "وشيكة".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهور شخصية غير متوقعة بجنازة قاسم سليماني
» تغلب على اكتئاب الشتاء بهذه الطريقة
» أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها الـ 71
» إعلامية عن تجميد بويضاتها: مش فاضية أحمل أكتر من مرة
» ضيفة رضوى الشربيني تبكيها على الهواء
» في عيد ميلادها "نيللي" توجه رسالة للرئيس
» من الجونة.. زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل
» أحمد سعد: أعيش قصة حب ولن أذكر اسمها
» شاهد.. ملاكم ينجو من الموت بأعجوبة
» رانيا يوسف تثير الجدل بـ رقم 13.. ما السر؟
» شاهد.. أحلام تفاجئ متابعيها بـ تلاوة القرآن الكريم

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:10 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية