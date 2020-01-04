الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الصقيع

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء حالة الصقيع وموجة البرودة التي تشهدها البلاد غدًا الأحد.
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن طقس اليوم السبت، سيشهد تحسنًا ملحوظًا نوعًا ما عن الأيام الماضية، لافتًا إلى أنه متوقع ظهور الشبورة المائية وهدوء سرعة الرياح، خاصة بعد سقوط الأمطار أمس واليوم.
وأضاف شاهين، أن حالة الطقس شهدت على مدار الـ3 أيام الماضية انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار الحالية وبرودة الجو شهدت استمرارًا وتزايدًا، خاصة فى فترات الليل وبداية النهار لزيادة سرعة الرياح بالإضافة لسقوط أمطار لمناطق شمال وجنوب القاهرة، ناصحًا بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق خلال فترة الشبورة المائية في الصباح الباكر، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.