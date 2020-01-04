» من الجونة.. زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل

أثارت زوجة لاعب الأهلي السابق، عماد متعب، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت يارا نعوم خلال حضورها إحدى حفلات رأس السنة بالجونة، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية خطفت بها الأنظار.

وارتدت يارا نعوم فستانًا باللون الأسود اللامع واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الهادئ لإبراز الإطلالة.

ونالت الصورة إعجاب كبير، وعلق بعض متابعيها، قائلا: عنوان الشياكة، قمر، سنة سعيدة عليكى.

يذكر أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر لعام 2008، وتزوجت يارا نعوم من عماد متعب عام 2011 وأنجبا تمارا وسيلين.