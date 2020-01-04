» شاهد.. أحلام تفاجئ متابعيها بـ تلاوة القرآن الكريم

أثارت الفنانة الإماراتية، أحلام، إعجاب متابعيه، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تتلو آيات من القرآن الكريم بصوت رائع .

وتداول عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للفنانة أحلام وهى تتلو القرآن الكريم بصوت رائع، معبرين عن إعجابهم بصوتها وتلوتها.

وكانت طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

وكشفت أحلام عن سعادتها البالغة بتقديم أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، والتي تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبد المحسن.