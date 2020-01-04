البرلمان الليبي يلغي اتفاقية "السراج" مع تركيا

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وكالات - الدويني فولي

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ليبيا

اتفاقية

حفتر

صوت البرلمان الليبي، بالإجماع، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة التركية، في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت.
كما صوت أعضاء المجلس، على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين إحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية، ووزير داخليته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، وذلك حسب بوابة "أفريقيا" الإخبارية الليبية.

كما طالب نواب ليبيون، بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي، داعيين إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.
وشكلت خارجية البرلمان، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، إنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.

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